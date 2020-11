Auch der zweite Lockdown lehrt uns viel

Viele Fehler aus dem Frühjahr wollte man bei einer zweiten Coronawelle unbedingt vermeiden. Leider sind daraus auch neue entstanden.



Chronik / Panorma aus Salzburg SN

Salzburg hat zum Ende dieser Woche hin die österreichische Spitze übernommen, was die Zahl nachgewiesener Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner betrifft. Sie lag am Freitag bei 657, angepeilt werden international 50. Der Salzburger Wert zeigt, dass nach dem "weichen" Lockdown auch die ersten Tage des "harten" Lockdowns keine Trendwende einleiten konnten. Einige Experten klingen schon etwas ratlos, die anderen betonen, dass man erst in der kommenden Woche mit deutlich niedrigeren Zahlen rechnen dürfe.

Wie ...