Auch Männern gefallen bunte Blumen

Blumen vermitteln Lebensfreude, bei Frauen wie Männern, ist Jörg Doll überzeugt. Wer am Valentinstag in seiner Kunstgärtnerei einkauft.

Am Valentinstag wird der oder die Liebste beschenkt - aber nicht nur, sagt Jörg Doll, der zusammen mit seiner Frau Carolin das Salzburger Familienunternehmen Kunstgärtnerei Doll führt. "Viele Menschen verschenken am Valentinstag einen kleinen Blumengruß als Zeichen der Dankbarkeit. Das ist eine charmante Geste." So beschenkten seine Kunden, sowohl Männer als auch Frauen, etwa ihren Bäcker, Geschwister oder Kollegen. "Je individueller und liebevoller Blumen ausgesucht werden, umso persönlicher ist die Botschaft. Daher sollte man sich für das Aussuchen Zeit nehmen", sagt der Blumenexperte. Eine solche Aufmerksamkeit solle nicht nur anlassbezogen sein.