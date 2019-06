Der Verfassungs- und Verwaltungsausschuss des Landtags nahm am Mittwoch einstimmig den Entwurf zum neuen Salzburger Jagdgesetz an. Am 5. Juli soll es der Landtag beschließen.

Umstritten sind die Regelungen zu Wildgehegen (Gatter) und der Gatterjagd. Während manche Tierschützer ...