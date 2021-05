Auch neues Urteil besagt: Die Festnahme eines Pinzgauers war rechtswidrig

Vermeintlicher Covid-Verstoß: Polizei nahm Pinzgauer fest, legte ihm Handfesseln an und brachte ihn in die Arrestantenzelle.

Den 3. April 2020 wird ein Pinzgauer Tischlermeister und Lokalbetreiber wohl nicht mehr vergessen: Er führte damals, im ersten Lockdown, in seinem Lokal ein Kundengespräch, als die Polizei kam und eine Kontrolle wegen allfälligen Verstoßes gegen die Corona-Maßnahmenverordnung machte. Nach einem Wortgefecht wurde der Tischlermeister damals seinen Angaben nach von Polizisten niedergerissen, ihm wurden Handfesseln angelegt, er wurde in die Polizeiinspektion verbracht und 30 Minuten in einer Zelle angehalten.

In der Folge erhob der Pinzgauer über seinen Rechtsanwalt Franz Essl Maßnahmenbeschwerde beim Landesverwaltungsgericht (LVwG) und bekam Recht: Die Festnahme war rechtswidrig. Nach einer Revision der Behörde beim Verwaltungsgerichtshof wurde das Urteil aufgehoben und nun im zweiten Rechtsgang neu verhandelt. Und dabei stellte jetzt das LVwG erneut fest: Festnahme, Anlegen der Fesseln und Anhaltung waren "außerhalb jeden Verhältnisses zum Anlass" und folglich rechtswidrig.