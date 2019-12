Auch Ortschef lauschte den Rappern

Tausende bei "Sound & Snow", ein Spektakel mit Nebengeräuschen.

In Bad Hofgastein "regierten" die Rapper, in Saalbach-Hinterglemm die DJs: Salzburgs Skigebiete rüsten sich für die Skisaison und umwerben mit Großveranstaltungen die jungen Zielgruppen.

In Bad Hofgastein seien bis zu 10.000 Besucher beim Festival "Sound & Snow" gewesen, ließ es aus dem Tourismusbüro. Darunter "viel mehr Einheimische als erwartet". Im Vorfeld hatte das Spektakel für einige Nebengeräusche gesorgt. Die Texte des umstrittenen Rappers RAF Camora waren von der "Liste Gemeinsam für Bad Hofgastein" als "drogenverherrlichend und frauenfeindlich" kritisiert worden. Bürgermeister Markus Viehauser (ÖVP) wollte sich selbst ein Bild machen und mischte sich unters Partyvolk. "Die Begeisterung war groß, es lief aber sehr gesittet ab", sagte Viehauser. Zum tödlichen Balkonsturz, der sich nach dem Festival im Ort ereignete, kannte der Ortschef weder Details und Hintergründe.

Die Polizei, die das Gelände auch mit einem Spürhund durchsuchte, sprach von 6500 Zuschauern. Neben einer absichtlichen schweren Körperverletzung gab es in Summe zehn Anzeigen nach dem Suchtmittel-, Waffen- und Sicherheitsgesetz.

In Saalbach fand das traditionelle "Rave on Snow"-Festival statt. 7000 Besucher jubelten den mehr als 60 DJs zu. Ein "friedliches Fest", so die Touristiker.

Quelle: SN