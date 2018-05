Auch Selbstständige gehen einmal in Pension

Seit bald zehn Jahren sind die Gewerbepensionisten des SWV, des Salzburger Wirtschaftsverbands, einander in Freundschaft verbunden. Einmal im Monat treffen sich die "Wander"-Stammtischfreunde.





Auf einen "Sonnenkönig" in seinen Reihen kann auch nicht jede Gruppierung verweisen. Die Pensionisten des Sozialdemokratischen Salzburger Wirtschaftsverbands hingegen schon: Kurt Meinhart trägt diesen Titel, sein sonniges Gemüt spricht Bände.

Er ist Herz und Seele der Stammtischrunde und hat sie 2009 gegründet. Assistiert wird ihm von Christa Andorfer, "Finanzchefin", und Herrin über den Sparefrosch, wo jeder bei der Zusammenkunft mindestens zwei Euro einzuwerfen hat. "Damit leisten wir uns einmal im Jahr ein Fest samt einem guten Essen", erklärt sie. Auch Firmenbesuche und Ausflüge stehen am Programm.

Beim ersten Treffen im Café Anita beschloss die Runde der ehemaligen Gewerbetreibenden, sich regelmäßig zu treffen. Etwa 15-20 Leute sind dabei und kommen immer gerne. Die Mitglieder stammen aus Bürmoos, Kuchl, Golling, Hallein und der Stadt Salzburg. Als "Wander"-Stammtisch machen sie sich jeweils einen anderen Treffpunkt aus, der verkehrstechnisch gut erreichbar ist. "Uns geht es um die Lebensfreude, obwohl jeder sein Packerl zu tragen hat. Deshalb sind Kranheitsgeschichten jedes Mal tabu bei uns", betont Meinhart. Demgemäß wird im Falle, dass eines der Mitglieder einmal sterben sollte, diesem nicht mit Blumen gedacht. "Lieber wollen wir etwas trinken oder ihm ein Achtel ins Grab nachschütten", amüsieren sich alle herzlich.

Stammtisch-Infos:

Wann und wo? Immer am dritten Mittwoch eines Monats um 15 Uhr, der Ort wechselt meist.



Das erste Treffen fand im Café Anita 2009 statt.



Neue Mitglieder sind jederzeit gerne gesehen, soferne sie Mitglied beim SWV, dem Salzburger Wirtschaftsverband sind



Alle sind in Pension, Älteste der Runde ist Paula Breit (85)



Jedes Geburtstagskind des Monats zahlt Wein beim jeweiligen Treffen.

Für Stammtisch-Geher:

Sind Sie Mitglied einer regelmäßig stattfindenden Stammtischrunde in einem Gasthaus in der Stadt Salzburg und möchten porträtiert werden?

Dann melden Sie sich bitte bei den "Stadt Nachrichten" unter Tel.-Nr.: 0662/820 220-562 oder per E-Mail an stn@svh.at