Auf Augenhöhe mit den Männern - nicht nur im Fußball

Fußball ist nichts für Mädchen. Dieses veraltete Klischee ist längst überholt. Und trotzdem hört man nicht selten, dass Sportarten wie Fußball oder auch Skispringen oder Baseball etc. für Mädchen ungeeignet seien. Woher dieses Denken kommt? Es wurde von Generation zu Generation weitergegeben und von unseren Vorfahrinnen vorgelebt. Dieses klischeehafte Gedankengut ist heutzutage zwar bereits weniger verbreitet, aber: Nur weil die Schreie nach süßen, schüchternen und unauffälligen Mädchen nicht mehr so laut erklingen, heißt das nicht, dass sich nicht noch Fetzen der alten Weltordnung an den Sesseln der tiefsten Überzeugungen festgeklebt hätten. Und auch die Meinung, dass Kontaktsportarten wie Fußball nichts fürs weibliche Geschlecht sind, ist nach wie vor verbreitet. Dass diese Einstellungen - Frauen sind heutzutage selbstständig, gleichwertig und auf Augenhöhe mit dem männlichen Pendant - in die Steinzeit gehören, bewiesen in den letzten Wochen auch die Sportlerinnen bei der Frauenfußball-WM eindrucksvoll. Ehrgeizig, kämpferisch, intelligent und fair zeigten sie ihr Können auf dem Platz. Und wer Matches im Zuge dieser WM verfolgte, konnte feststellen, dass Frauenfußball dem der Männer qualitativ um nichts nachsteht. Womit ein weiteres Vorurteil - langsamer, weniger ansehnlich oder schlichtweg schlechter als der Fußball der Männer - eigentlich vom Tisch sein müsste. Und wen die Spitzenleistungen der Fußballerinnen immer noch nicht überzeugen konnten, um dieses stereotype Denken abzulegen, lehrt eine Studie der Universitäten von Zürich, Stavanger und Cedar City Besseres. Diese besagt, dass Männerfußball meist nur als attraktiver beurteilt wird, weil vorab bekannt ist, dass männliche Akteure am Werk sind. An sich sind allerdings keine Differenzen zwischen den Leistungen beider Geschlechter feststellbar. Die verbreitete Annahme, dass Frauenfußball weniger nachgefragt wird und weniger gut bezahlt ist, weil die Qualität schlechter ist, beruht also auf Geschlechterklischees, befanden die Wissenschafter. Der Beweis, dass Frauen auch hier Männern ebenbürtig sind.