Auf dem alten Union-Hallein-Platz wird nun "gesoccert"

Mit Eröffnung der Soccergolf-Anlage auf dem ehemaligen Union-Hallein-Platz am vergangenen Samstag bekommt der Salzburger Zentralraum seine zweite Anlage dieser Art (neben jener in Wals).

Auf dem alten Naturrasenplatz von Union Hallein an der Wiestal-Landesstraße wird ab sofort eingelocht: Am vergangenen Samstag hat der Verein Celtic Soccergolf dort eine Freizeitanlage mit 18 Fußballgolf-Bahnen eröffnet, Minigolf-Platz mit 18 Bahnen, Kinderspielplatz und zwei Boule-Plätzen. "Es soll eine Anlage sein für jedermann, für den 80-Jährigen mit seinem zwölfjährigen Enkel, nicht nur für die Soccer-Halbprofis", sagt Vorstandsmitglied Hannes Grandits, "viele tun gern ,soccern' und so können wir es ihnen näherbringen."

