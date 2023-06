Auf dem Kehlstein wird jetzt auf Elektrobusse gesetzt

Zwei Jahre Planung und eine Millioneninvestition: Acht Elektrobusse sind seit Montag auf der höchstgelegensten Busstrecke Deutschlands in Betrieb. Das freut auch den Rekordhalter auf dieser Strecke.

Busfahrer Georg Winkler (75) ist mit mehr als 18.200 Fahrten Rekordhalter am Kehlstein und wird deshalb „Kehlsteinkönig“ genannt. Die 19.000 will er noch schaffen – fortan mit Elektroantrieb.

Nicht Diesel-, sondern Elektrobusse sind seit Montag offiziell am Kehlstein im Einsatz - nach zwei Jahren Planungszeit, einigen Verzögerungen und einem Millioneninvest in acht neue Linienbusse. Auch "Kehlsteinkönig" Georg Winkler freut sich. Mit 18.200 Fahrten auf der höchstgelegenen Busstrecke Deutschlands hat der 75-Jährige den Kehlstein so oft gemeistert wie kein zweiter Busfahrer.

Vor 71 Jahren wurde die deutschlandweit bekannte Busstrecke vom Obersalzberg auf den Kehlstein in Betrieb genommen. Mehr als sechs Kilometer windet sich die Straße an der ...