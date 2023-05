Auf dem Salzburgring verflog die Scheu, einen großen Bus zu lenken

Auch Albus Salzburg kämpft mit dem Mangel an Fachkräften. Am Samstag lud das Unternehmen Interessierte auf den Salzburgring, um sich als Busfahrerin oder Busfahrer zu versuchen. Das Echo war groß.

"Wir möchten Frauen und Männer für den Beruf als Buslenkerin oder Buslenker begeistern." Albus Salzburg sucht jetzt auch auf dem Salzburgring neue Mitarbeiter: Am Samstag konnten Interessierte selbst ausprobieren, wie es sich anfühlt, hinter dem Steuer eines Busses zu sitzen. Mehr als 120 Frauen und Männer waren der Einladung gefolgt. Mehr als 50 davon haben sich auch der Herausforderung gestellt, einen Bus zu lenken - auf der legendären Rennstrecke im Nesselgraben.



"Alle haben die Aufgaben mit Bravour gemeistert"

Hermann Häckl, Geschäftsführer des Albus: "Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben die Aufgaben mit Bravour gemeistert. Es ist schön zu sehen, mit welcher Begeisterung sie an die Herausforderung herangegangen sind. Für viele ist ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. Für andere wurden die Weichen für die berufliche Zukunft gestellt. Die erste Hürde für potenzielle Bewerberinnen und Bewerber ist oft, dass sie sich gar nicht vorstellen können, ein so großes Gefährt zu lenken. Deshalb wollten wir allen Interessierten dieses angenehme und mühelose Fahrgefühl in einem unserer Busse vermitteln."



Der Firmenchef schloss sofort drei Verträge ab

Die Aufgaben, die das Team auf dem Salzburgring aufgebaut hatte, reichten vom richtigen Anfahren einer Haltestelle bis zur Slalomfahrt um viele Pylone.

"Wie wir gesehen haben, gibt es zahlreiche Talente, die für den Beruf einer Buslenkerin bzw. eines Buslenkers geeignet sind. Drei Lenkerinnen und Lenker konnte ich bereits unter Vertrag nehmen. Weitere zwölf interessieren sich für eine Ausbildung", sagt Häckl. Nachsatz: "Jede oder jeder kann das Buslenken lernen." Für den Albus Salzburg steht fest: "Wir werden die Aktion auf alle Fälle wiederholen."