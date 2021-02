Auf den Hund gekommen: Mit Haustieren gegen die Corona-Einsamkeit

Corona hat die Nachfrage in Salzburgs Tierheimen sprunghaft ansteigen lassen. Ohne Nachschub aus dem Osten wären Hunde bereits Mangelware.

"Es stimmt, die Nachfrage nach Tieren ist enorm. Wir haben allein im vergangenen Jahr um die 200 Hunde abgegeben", erzählt Ursula Lochmann vom Tierheim in Hallein. Aber nicht nur Hunde seien gefragt, auch Katzen, Schildkröten und andere Kleintiere. Schon im ersten Lockdown habe sich diese Entwicklung abgezeichnet und sich seither kontinuierlich fortgesetzt, berichtet Lochmann. Die Menschen hätten in Zeiten der Pandemie mehr Zeit. "Einfach weil viele von zu Hause aus arbeiten oder in Kurzarbeit sind."

Diese Erfahrung macht ...