Auf den Spuren der Geschichte Mattsees

Geschichte, Anekdoten und viel Wissenswertes vermittelt Claudia Öllinger bei ihren samstäglichen Führungen durch Mattsee.

Die Ausbildung zum Austria Guide schloss Claudia Öllinger 2018 mit einer dreitägigen Prüfung in Salzburg ab. "Das ist wie eine Meisterprüfung. Es gibt einen theoretischen Teil und einen Fremdsprachenteil. Man muss auch eine Stadtführung und eine Busführung machen", erzählt Öllinger, die aus dem Bezirk Schärding stammt und nun bereits seit 16 Jahren in Mattsee lebt. Die studierte Juristin und Mutter von drei Kindern hatte nach einer neuen Aufgabe gesucht. "Ich war immer sehr an Kultur interessiert und wollte etwas mit ...