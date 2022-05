Auf der dunklen Seite des Reichtums

Krimiautorin Ellen Dunne kehrt regelmäßig zurück aus Dublin in ihre alte Heimat Salzburg. Im Gepäck hat sie harten Stoff aus der irischen Boomtown.

Wenn Ellen Dunne über die kriminelle Unterwelt Irlands spricht, dann rutschen englische und österreichische Wortfetzen kunterbunt durcheinander. Die Schriftstellerin entschuldigt sich für das Tohuwabohu der Worte, aber einerseits wohne sie eben schon seit mehr als 17 Jahren in Irland und andererseits verleite der Stoff ihres neuen Buches fast zu Anglizismen. Sagt die 45-Jährige und nippt kurz an ihrem Cider in einem Salzburger Irish Pub.

Ihr Krimi "Boom Town Blues" mit der Hauptkommissarin Patsy Logan spielt in der irischen ...