Auf der Suche nach den Hofnamen der Gollinger Bauern

Eine junge Gollingerin hat in einem Sommerprojekt die Hofnamen der örtlichen Bauernhöfe dokumentiert und arbeitet nun daran, ihre Idee weiterzuverbreiten.

Eine "echte Gollingerin" sollte sie werden, schmunzelt Anna Wildfellner: "Als mein Onkel im Sommer gemerkt hat, dass ich keinen der Bauernnamen kenne, die er noch in der Schule gelernt hat, hat er gemeint, das müssen wir ändern." Also klapperten die beiden an zwei Augusttagen sämtliche Höfe in Golling mit dem Fahrrad ab und Hans Waldmann erklärte seiner Nichte die jeweiligen Hof- und Familiennamen. Anna fotografierte die Höfe ab und machte schließlich ein Fotobuch aus ihrer Unternehmung. "Ich fotografiere generell sehr ...