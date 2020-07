Auf der Suche nach neuen Wegen

Für unsere Bauern braucht es eine unmittelbare Agrarwende, sagen Experten.

Toni Maier ist mit Leib und Seele Bauer. Er bewirtschaftet mit seiner Familie seit 1985 den Salzachhof in St. Johann und eine Alm in Rauris. Er studierte an der Universität für Bodenkultur in Wien und später Jura. Maier unterrichtete mehrere Jahre an der Landwirtschaftsschule in Bruck. Auch seine Tochter will dieses Erbe weiterführen. Aber immer weniger junge Menschen wollen als Landwirte arbeiten. Jeden Tag werden bei uns in Österreich zwölf Stalltüren geschlossen. Für immer.

Die glückliche Kuh auf der Alm oder das zufriedene Schweinderl samt einer Bilderbuch-Idylle vom Bauernhof kennen wir alle aus der Werbung. Die Realität schaut anders aus. Jährlich verringert sich die Zahl der Bauernhöfe. Von den noch verbliebenen Betrieben wirtschaften weit mehr als die Hälfte im Nebenerwerb - weil das Einkommen aus der Agrarproduktion nicht mehr ausreicht.

Der wirtschaftliche Druck auf die Bauern wächst von Jahr zu Jahr und so hat in den vergangenen Jahren jeder dritte landwirtschaftliche Betrieb zugesperrt. Landwirtschaft wird hauptsächlich nach Fläche gefördert - wer mehr hat, bekommt auch mehr.

Schrumpfende Einkommen und steigende Kosten zwingen viele kleinere Bauern zum Ausstieg. Maier will diesem Bauern-sterben entgegenwirken. "Es geht nicht um uns Bauern, es geht um unser aller Lebensraum", betont er mit Leidenschaft, denn er will etwas verändern.

Die Corona-Pandemie könnte uns deutlich gemahnt haben, wie die Folgen unseres sorglosen Umgangs mit der Umwelt aussehen können. Etwa die Massenproduktion von Lebensmitteln. Österreichs Bauern wären gut in der Lage, das Land mit ihrer Fleischproduktion zu versorgen. Trotzdem landet vielfach nicht-österreichisches Fleisch auf unseren Tellern. Hunderttausend Kälber werden aus Holland importiert, der billige Preis entscheidet. Man schätzt, dass über die Hälfte des Fleisches auf unseren Tellern nicht aus Österreich stammt.

Jeder Konsument solle auch in der Gastronomie das Recht haben, zu wissen, woher sein Essen stamme und unter welchen Bedingungen es produziert werde. Denn in Österreich sind allgemein die Tierschutzstandards hoch, höher als in vielen anderen Ländern. Daher wird seit Jahren eine Kennzeichnungspflicht in der österreichischen Gastronomie gefordert. Das globalisierte Lebensmittel mag zwar billiger sein, aber ist es auch krisenfest und enkeltauglich?

Die Corona-Krise hat vielen die Verwundbarkeit von lebenswichtigen Produktionszweigen ins Bewusstsein gerückt. Dennoch sind unsere Bauern weiterhin diesem extremen Preisdruck ausgeliefert. Wir haben hohe Sozial- und Umweltstandards, dadurch steigen die Produktionskosten. Dass auf unseren Tellern hauptsächlich ungarisches Huhn oder belgisches Kalb serviert wird, das sei absurd, kritisiert auch Maier. Kühe mit riesigen Eutern aus Leistungsbetrieben sind das Ergebnis einer verfehlten Agrarpolitik. Indigene Völker, die für den Abbau von Soja vertrieben werden, zeigen davon in anderen Ländern. Europa verfüttert dann dieses Soja in Tierfabriken mit Wachstumshormonen und Medikamenten, um die Mastzeit kurz zu halten. Unsere Nutztiere werden in andere Länder transportiert, wo sie unter brutalen Bedingungen geschlachtet werden. In unseren Supermärkten finden wir sie dann als Billigfleisch wieder.

"Ich habe kürzlich 280 Euro für ein junges Kalb bekommen", klagt Maier als ein Beispiel. "Bereits vor weit über 20 Jahren erhielten wir dafür umgerechnet 450 Euro." Um Abhilfe für dieses Problem zu schaffen, müsse auch das System, also die Landwirtschaft, reformiert werden. Das sei übrigens auch etwas, das der Wirtschaft dienlich wäre, denn das aktuelle System der Nahrungserzeugung koste um ein Sechstel mehr, als es erwirtschafte. Das merkt man nicht nur am billigen Fleisch im Supermarkt, sondern auch an Folgekosten für die Umwelt. So weist aktuelle Forschung darauf hin, dass diese Politik dahingehend geändert werden müsste, dass die Landwirte bei gleichem oder besserem Einkommen umweltfreundlich wirtschaften können.

Einer, der seit den 1970er-Jahren auf Fehlentwicklungen in der Landwirtschaft aufmerksam macht und der den Ökolandbau als wichtige Alternative propagiert, ist Alfred Haiger, vor seiner Pensionierung Universitätsprofessor an der BOKU in Wien. Er kritisiert unter anderem die Hochleistungszucht in der Milchkuhhaltung. "Was in den letzten 50 Jahren mit den Milchkühen hinsichtlich der kraftfutterbetonten Fütterung und einseitigen Milchleistungszucht geschah, ist in höchstem Maße widernatürlich bis tierschutzrelevant."

Und es lässt unsere kleinstrukturierten Betriebe im Nebenerwerb schrumpfen. In großen Laufställen, die mit dem Begriff des "Tierwohls" beworben werden, kommen die Kühe nämlich kaum mehr auf die Weide. "Wenn wir nach Bayern blicken, sehen wir den vielfach beworbenen Trend, der auch uns erreichen wird", bedauert der Agrar-Rebell. "Es braucht eine Strategie, damit wir weiterhin bunte Wiesen ohne Insektensterben haben."

Schmetterlinge gehören zu den beliebtesten Insekten und sind in Österreich mit 4071 Arten stark vertreten. Viele von ihnen sind klein oder leben so versteckt, dass man sie kaum zu Gesicht bekommt. Bekannt sind vor allem die 215 heimischen Tagfalterarten. Doch leider sind auch Begegnungen mit diesen immer seltener. Immerhin 111 Arten, also über 50 Prozent, sind in der Roten Liste der gefährdeten Arten angeführt. Der EU-Rechnungshof kritisierte unlängst, dass durch das Bienensterben 15 Milliarden Euro Europa verloren gehen, ausgelöst durch die EU-Agrarpolitik, die die Intensivlandwirtschaft ungemein fördert.

Derzeit ist der Trend in der Milchwirtschaft etwa so, dass bei Neubauten in den allermeisten Fällen ziemlich exorbitant die Kuhanzahl vergrößert wird. Ein Weidebetrieb mit 20-30 Kühen ist kaum mehr möglich, da auch den meisten Bauern Innergebirg Hofflächen fehlen.

Maier zeigt auf seine Wiesen vor dem Salzachhof: "Schau", sagt er, "dort haben wir heuer zwei Mal gemäht. Früher waren es insgesamt nur drei Schnitte im Jahr. Wenn weniger gemäht werden soll, müssten wir Bauern für unsere ersten 75.000 Liter Milch auch einen Top-Preis erhalten. Das würde die kleinstrukturierte Landwirtschaft erhalten, doch das müsste aktiv von der Agrarpolitik eingefädelt werden", fordert Maier.