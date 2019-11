Künstler, die die Nazis verhinderten, finden nun Raum in Heinz Böhmes Privatmuseum in der Sigmund-Haffner-Gasse. "Wir haben euch nicht vergessen!": Der Name ist Programm.

SN/sw/vips Der in Anif lebende Heinz Böhme öffnet seine Sammlung breiterem Publikum – zu sehen im Herzen der Salzburger Altstadt.Bild: