Weil Freibäder noch nicht öffnen, weichen Sonnenhungrige auf Seeufer aus. Aber auch dort gibt es Sperren. Betreiber hoffen trotz allem auf einen Start.

Schilder und Absperrungen weisen zum Beispiel in Seekirchen unmissverständlich darauf hin: Viele Strandbäder sind wegen der Virusgefahr behördlich gesperrt. Aber selbst am Wallersee gibt es große Unterschiede. In Henndorf herrschte an den letzten Tagen schon ein relativ reger Betrieb - ...