Auf Duo eingeprügelt: Drei 15-jährige Salzburger vor Gericht

Schläge und Tritte gegen die Opfer: Ein Mal Geldstrafe und zwei Mal Diversion für die Täter.

Wegen schwerer Körperverletzung in verabredeter Verbindung (Paragraf 84 Absatz 5) saßen Dienstag drei in Salzburg wohnhafte 15-jährige Burschen vor einem Jugendschöffengericht (Vorsitz: Bettina Maxones-Kurkowski). Dem erstangeklagten Jugendlichen wurden auch eine weitere Körperverletzung und Sachbeschädigung angelastet, dem Zweitangeklagten zudem eine gefährliche Drohung.

Was den Strafantragsvorwurf gegen alle drei 15-Jährigen betrifft, so sollen sie im Oktober 2022 in der Stadt Salzburg zwei andere Burschen zu Boden gebracht und dann mit Faustschlägen und Fußtritten traktiert haben. Die beiden Opfer erlitten Verletzungen. Für die drei Verteidiger (RA Robert Pirker, RA Wolfgang Bründl, RA Nina Letocha) war der Strafantrag "überzogen":

Es habe kein Tatplan bestanden - die Angeklagten hätten sich nicht verabredet, um Körperverletzungen zu begehen, es sei vielmehr zu einer Schlägerei gekommen, bei der auch die Angeklagten teils Verletzungen erlitten hätten. Letztlich wurde der ein Mal einschlägig vorbestrafte Erstangeklagte wegen "einfacher" Körperverletzung (§ 83 StGB) zu einer unbedingten Geldstrafe von 480 Euro verurteilt; die zwei unbescholtenen Mitangeklagten erhielten eine Diversion: sie müssen 50 bzw. 40 Stunden gemeinnützige Leistungen erbringen.

In einem zweiten Prozess um eine Schlägerei in der Innenstadt wurde aDienstag ein bereits mehrfach einschlägig vorbestrafter, im Rückfall befindlicher 24-jähriger Kosovo-Albaner (Verteidiger Peter Macheiner/Kanzlei Jelinek) zu sechs Monaten unbedingter Haft verurteilt (nicht rechtskräftig).