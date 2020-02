Auf Fachmesse "Hohe Jagd" hochwertige Textilien gestohlen: Verdächtiges Paar ausgeforscht

Wiederholt kam es auf der Fachmesse "Hohe Jagd und Fischerei" in den vergangenen Tagen zu Diebstählen. Am Sonntag etwa meldeten Standbetreiber den Diebstahl von Jacken, Hosen und Shirts im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Kripobeamte konnten einen 45-jährige Kroatin und ihren gleichaltrigen bosnischen Begleiter noch in einer Messehalle als dringend tatverdächtig anhalten.

