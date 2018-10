Auf heikler Mission

Jochen Rothmaier ist Saalfeldens neuer Hundebeauftragter, er spricht Besitzer bei Fehlverhalten an. Ein äußerst sensibles Thema.

Er geht hin, wo's wehtut. Direkt zu auf Hundehalter, die gegen Vorschriften handeln. Die den Haufen des Hundes nicht entfernen, ihn frei herumlaufen lassen oder ihren Vierbeiner ohne Hundemarke ausführen, ihn womöglich gar nicht angemeldet haben.

Es ist ein rutschiges Terrain, auf das sich Jochen Rothmaier begibt. Das hat der Frühpensionist schon zu spüren bekommen. "Von den ersten 20 Personen, die ich angesprochen habe, verliefen drei bis vier Gespräche äußerst positiv, der Rest stand mir skeptisch bis abweisend gegenüber." Unter anderem habe er zu hören bekommen: "Der Einzige, der an die Leine gehört, bist' wohl selbst." So was wirft ihn nicht aus der Bahn. "Mir ist es nicht unangenehm, Leute auf ihr Fehlverhalten hinzuweisen. Ich sehe das komplett neutral, bin stressresistent, nehme auch nichts persönlich. Mein Ziel ist ganz klar, die Ist-Situation wesentlich zu verbessern."

So wurde er im Sommer eigeninitiativ bei Bürgermeister Erich Rohrmoser (SPÖ) vorstellig, bot seine ehrenamtlichen Dienste an. Im September wurde es konkret: Die Stadtgemeinde stellte ihm eine "Ernennungsurkunde" zum Saalfeldener Hundebeauftragten aus, vorige Woche erhielt er einen Legitimationsausweis, mit dem er sich auf seiner Tour vorstellt. Bei wiederholtem Fehlverhalten kann er künftig bei der Stadtgemeinde eine Verwaltungsstrafe einleiten, die weitere Zuständigkeit liegt dann bei der BH. "Das soll nur der letzte Ausweg bei komplett uneinsichtigen Personen sein. Primär geht es darum, auf partnerschaftlicher Ebene zu beraten. Bei diesem sensiblen Thema braucht es viel Fingerspitzengefühl, da kann man nicht mit dem Kopf durch die Wand", sagt Rothmaier.

Mindestens vier Stunden täglich ist er mit seinem Golden Retriever "Puma" unterwegs, im Stadtzentrum genauso wie auf diversen Wanderwegen im Umland. Den kritischen Blick hat er sich längst angewöhnt: "Ich schau' jedem Hund zuerst auf den Hals, ob er eine Marke hat." Einen neuen "Clou", den Rothmaier beobachtet: "Einfach ein Sackerl auf die Hinterlassenschaften zu legen." Andere würden den Kot einsammeln, dann aber die Sackerl irgendwo deponieren. "So manche sieht man sogar auf Bäumen hängen."

Und viel Hundekot werde einfach zurückgelassen. "Obwohl ausreichend Spender (insgesamt 60, Anm.) und Mistkübel aufgestellt sind. Schlimm ist es zum Beispiel auf der Allee zwischen Stadtzentrum und Bahnhof, am Ritzensee im Bereich Kollingwald oder am Wanderweg zwischen Euringerbrücke und Saliterwirt." Eine Episode, die ihm zu Leinenpflicht-Sündern einfällt: "Es gibt Leute, die am Schotterweg in Richtung Haid den Hund auslassen und ihm nachfahren."

Amtsleiter Rudolf Oberschneider erhofft sich durch den neuen Beauftragten eine "deeskalierende Wirkung": "Das gegenseitige Verständnis auf allen Ebenen zu diesem sehr sensiblen Thema soll geschärft werden. Es freut mich, dass ein Bürger das in die Hand nimmt. Ich wünsche ihm viel Ausdauer."

Mit Stand voriger Woche waren in Saalfelden 707 Hunde angemeldet - im Vorjahr noch 74 weniger -, die Dunkelziffer ist ungewiss. Eines ist klar: Es wartet eine Mammutaufgabe auf Rothmaier. Der gibt sich kämpferisch: "Ich habe eine Elefantenhaut."