Auf einen Kaffee mit der Polizei in Tamsweg

Das neue Format "Coffee with Cops" machte am Freitag Station beim Wochenmarkt am Tamsweger Marktplatz. Es kam dabei zu niederschwelligen Kontakten zwischen Bevölkerung und Polizei.

Im Sommer startete die Aktion "Coffee with Cops" im Rahmen der Initiative "Gemeinsam.Sicher" der Polizei österreichweit auf den Bahnhöfen. Jetzt sind einige Gemeinden an der Reihe. Josef Macheiner, stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Tamsweg, beim LN-Lokalaugenschein: "Die Reaktionen der Bevölkerung waren sehr positiv. Es geht um eine niederschwellige Kontaktpflege mit der Bevölkerung."

Einige Besucher nutzten gleich die Gelegenheit, um sich Termine für den kriminalpolizeilichen Beratungsdienst zu vereinbaren: "Diese Beratung ist eine kostenlose Leistung der Polizei. In dieser Kriminalprävention geht es um die Themen sicher wohnen oder auch darum, wie man sich vor Auto- oder Fahrraddiebstahl schützt."

Am Ende des Vormittags kam es zu über 80 Kontakten, mit denen in gemütlicher Atmosphäre am Marktplatz ein Kaffee getrunken wurde. "Es kam auch zu Fragen hinsichtlich Onkel- und Neffentrick oder auch zu Cyberkriminalität. Am Ende geht es nur gemeinsam. Prävention steht in unserer Arbeit in allen Bereichen an oberster Stelle. Es geht darum, Vertrauen aufzubauen und aber auch Vertrauen zurückzugeben", sagt Josef Macheiner.

Das neue Format "Coffee with Cops" soll auch im Lungau wiederkehrend stattfinden. "Natürlich stehen wir auch jederzeit in unseren Polizeiinspektionen im Lungau für Fragen und Auskünfte bereit."

Die nächste Gelegenheit für einen Kaffee mit den Polizisten gibt es am Donnerstag, 19. Oktober beim Adeg-Markt in Mauterndorf.