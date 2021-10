Auf Märkten und Plätzen: Salzburger Pfarrer lädt Menschen zu Gesprächen auf rote Couch ein

Seelsorger Ernst Wageneder will den Salzburgerinnen und Salzburgern zuhören. Die Erzählungen der Menschen könnten für die Kirche durchaus bereichernd sein.

Eine rote Couch wird demnächst in der Erzdiözese Salzburg eine große Rolle spielen. Sie wird vielen Salzburgern ins Auge fallen, etwa wenn sie über belebte Plätze und Märkte in der Mozartstadt gehen oder in einem Einkaufszentrum shoppen. Auf der Couch wird Ernst Wageneder Platz nehmen, Referent für Tourismus und Freizeit sowie missionarische Pastoral in der Erzdiözese.

"Wir haben uns im Team ,Pastorale Innovation' überlegt, was wir tun können, um die Menschen zu erreichen", erklärt Wageneder. Ein Weg sei, ...