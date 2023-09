Auf Obdachlose eingetreten: Polizei konnte Jugendgruppe ausforschen

Drei der Jugendlichen wurden festgenommen und in die Justizanstalt Salzburg gebracht.

Ende August kam es am Südtiroler Platz in der Stadt Salzburg zu einer Schlägerei zwischen einer Gruppe von Jugendlichen und mehreren obdachlosen Menschen. Die Jugendlichen waren auf die Obdachlosen losgegangen und hatten sie mit Faustschlägen gegen den Kopfbereich und den Köper attackiert. Als die Personen bereits am Boden lagen, traten sie mit Füßen auf die Opfer ein. Wie die Polizei Salzburg berichtet, war die Auseinandersetzung durch ein provokatives Verhalten der Jugendlichen herausgefordert worden worden. Nachdem sich die obdachlosen Personen zur Wehr setzten, eskalierte die Situation. Drei Personen waren dabei verletzt worden. Die Jugendgruppe konnte daraufhin fliehen.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief teilweise erfolgreich. Einer der Jugendlichen konnte angehalten werden. Nun forschte die Polizei Salzburg die restlichen fünf Personen der Gruppe aus und führte Hausdurchsuchungen durch. Bei den Jugendlichen handelt es sich um einen 15-jährigen Afghanen, einen 15-jährigen Rumänen, einen 17-jährigen Syrer, zwei 17-jährige Österreicher und einen 19-jährigen Russen (alle aus der Stadt Salzburg). Drei der Beschuldigten wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Salzburg gebracht. Die weiteren drei werden auf freiem Fuß angezeigt.