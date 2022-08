Auf Obertrumer Supermarkt entstehen Wohnungen

Im Erdgeschoß ein Supermarkt, darauf Wohnungen: Dieses Konzept wird derzeit in Obertrum um gesetzt.

Beim Kreisverkehr am südlichen Ortsrand von Obertrum entsteht bis Mitte 2023 eine neue Wohnanlage. Auf zwei Ebenen sind 24 Wohneinheiten samt Tiefgarage geplant. Die Wohnungsvergabe wird großteils über die Gemeinde organisiert.

Im Erdgeschoß der neuen Anlage entsteht bis zum kommenden Dezember ein 1000 Quadratmeter großer Eurospar. Der bestehende, in die Jahre gekommene Sparmarkt wird dann abgerissen. "Wir betreiben Supermärkte immer öfter in gemischt genutzten Gebäuden gemeinsam mit Wohnungen, Büros, öffentlichen Dienstleistern, Gesundheitseinrichtungen oder Kinder-Betreuungsstätten - etwa in Mattsee, ...