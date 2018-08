Auf Salzburger Hausbesitzer grundlos eingeprügelt: Justiz ermittelt wegen Mordversuchs

Nach einer schockierenden Gewaltattacke auf einen 69-jährigen Hausbesitzer am Mariä-Himmelfahrts-Tag in Salzburg-Maxglan ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen einen 33-jährigen Deutschen wegen versuchten Mordes.

SN/Copyright by: FRANZ NEUMAYR Pres

Wie Erste Staatsanwältin Barbara Fischer betont, war der 33-Jährige, ein Facharbeiter aus Traunstein, am 15. August um 6.30 Uhr früh in das Haus des ihm völlig unbekannten 69-Jährigen eingedrungen und hatte dort Fensterscheiben eingeschlagen. "Im ersten Stock traf der Beschuldigte dann auf den Hausbesitzer und hat, völlig grundlos, mit einem Fensterrahmen-Stück immer wieder auf den älteren Mann eingeschlagen. Anschließend versetzte er dem Opfer auch noch wuchtige Tritte gegen den Kopf", so Fischer. Der 69-Jährige erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma, einen Rippenbruch und zahlreiche Rissquetschwunden im Bereich des Kopfes.