Auf "Schatzsuche" an der Salzach

Ein Forschungs- oder Naturschutzprojekt? Eine Flußbaumaßnahme? Nein, eine Gruppe Goldsucher am Lammerspitz in Golling.

Einen eigentümlichen Anblick bot kürzlich eine Gruppe beim Lammerspitz in Golling, die im knöcheltiefen Wasser am Salzachufer mit ihren Gerätschaften hantierte. Was mancher Spaziergänger vielleicht für ein Forschungs- oder Naturschutzprojekt hielt, war in Wahrheit aber lediglich ein außergewöhnliches Hobby: Die Gruppe aus Deutschland war am Goldschürfen. "Die Salzach ist prinzipiell ein Goldfluss, aber führt natürlich nicht die Mengen um reich zu werden", meint Goldschürfer Torsten Marx. Seit bereits sieben Jahren geht der 48-jährige Qualitätsmanager aus München diesem Hobby nach: "Es ist ein schöner Ausgleich zum Büro, man kann mit den Kindern die Natur erleben und Gold finden, das macht denen einfach Spaß."

Die Funde sind für ungeübte Augen kaum auszumachen - wenige Milimeter groß, wenn überhaupt, sind die einzelnen Goldflitter oder Goldplättchen, die durch ihre größere Dichte in der Goldwaschrinne vom Rest des Flussgerölls getrennt werden. In der Goldwaschpfanne wird dann das Konzentrat ausgewaschen, was übrig bleibt ist, das Gold - rund 100 Miligramm pro Tag finde man bei solchen Ausflügen, sagt Marx. Manchmal fänden sich auch Schwermineralien wie rote Hematiten oder schwarze Magnetien. "Die Fundstücke werden dann getrocknet, und gesammelt, datiert und kommen daheim in die Vitrine."

Zwei bis drei Mal im Monat ist die Gruppe in den Sommermonaten unterwegs, "hauptsächlich in den Alpen an Gebrigsflüssen, das ist einfach schöner, allein schon vom Ausblick her", sagt Marx. "Wir waren auch schon an der Saalach und an der Enns." Dabei ist die Gruppe locker organisiert, man verabredet sich zu den Ausflügen über Facebook-Gruppen, manche kommen sogar aus Norddeutschland zum Goldschürfen.

Letztlich sei es beim Goldschürfen ähnlich wie bei der Jagd: "Man sucht sich ein Gebiet und dann ist es das schönste Geschenk, wenn man tatsächlich einen Goldnachweis erbringen kann. Dann stecke ich einen Pin in die Landkarte, so wie andere die Orte auf der Welt abhaken, wo sie schon urlauben waren."