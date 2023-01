Auf Schneefahrbahn frontal gegen Baum gekracht

Nächtlicher Unfall in Bad Reichenhall: 23-Jähriger wurde mittelschwer verletzt.

Ein 23-jähriger Mann aus Bad Reichenhall ist in der Nacht von Freitag auf Samstag bei winterlichen Straßenverhältnissen auf der kurvigen und leicht abschüssigen Anton-Winkler-Straße (B20) kurz nach der Aral-Tankstelle über die Gegenfahrbahn nach links von der Straße abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt. Eine Rettungswagen-Besatzung des Reichenhaller Roten Kreuzes, die gerade unterwegs zu einer Gebietsabsicherung nach Hallthurm war, kam kurz nach 0.40 Uhr zufällig an der Unfallstelle vorbei, forderte Polizei und Feuerwehr nach, versorgte den leicht bis mittelschwer Verletzten und brachte ihn dann in die Kreisklinik Bad Reichenhall.

Die Freiwillige Feuerwehr Bad Reichenhall sicherte die Unfallstelle ab und stellte den Brandschutz sicher, musste aber keine auslaufenden Flüssigkeiten binden und konnte nach kurzer Zeit wieder einrücken. Eine Polizei-Streife nahm den Unfall auf und musste direkt weiter zu einem weiteren Glätte-Unfall am Reichenhaller Stachus, wo aber niemand verletzt worden war.