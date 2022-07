Auf Schneefeld ausgerutscht: Pinzgauerin bei Bergtour tödlich verunglückt

Eine 45-Jährige Bergsteigerin stürzte bei einer Tour zum Hochseiler über ein steiles Schneefeld. Für die Frau kam jede Rettung zu spät.

Eine Bergsteigerin verunglückte am Mittwoch bei einer Bergtour im Hochkönigstock tödlich. Die 45-jährige Frau aus Maria Alm war gemeinsam mit einer Freundin von Hinterthal aus in Richtung Hochseiler (2793 Meter) unterwegs. Um die Mittagszeit überquerten die beiden ein rund 30 Grad steiles Schneefeld. Dabei verlor die 45-Jährige den Halt. Sie rutschte über die vereiste Flanke abwärts und stieß am Ende des Schneefelds gegen felsiges Gelände. Dabei zog sich die Bergsteigerin schwere Verletzungen zu. Sie verstarb noch an der Unfallstelle. Weil die Wetterlage den Einsatz eines Rettungshubschrauber nicht ermöglichte, mussten Mitglieder der Bergrettungen Werfen und Bischofshofen sowie Einsatzkräfte der Alpinpolizei zu Fuß zu der Unglücksstelle aufsteigen.