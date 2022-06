Auf Tuchfühlung mit der Feuerwehr

Auf großes Interesse stieß der Feuerwehrtag am Sonntag in Radstadt. Kinder durften selbst löschen, die Florianijünger zeigten in Schauübungen das Vorgehen bei schweren Verkehrsunfällen und Gasexplosionen.

"Unser Ziel war, der Bevölkerung das Feuerwehrwesen näherzubringen und natürlich auch das ein oder andere neue Mitglied zu finden", sagte Brandmeister Thomas Oppeneiger. Der erstmals veranstaltete Feuerwehrtag soll in Radstadt fortan zur jährlichen Einrichtung werden. Die Pongauer haben rund 100 Mitglieder, davon 70 Aktive und zehn Kinder. "Wir haben ein junges Team, aber Nachwuchs verträgt es immer", sagt Oppeneiger.