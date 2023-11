Aufbau des Christkindlmarktes in der Altstadt startet am Samstag

Am 23. November wird der Salzburger Christkindlmarkt am Dom- und Residenzplatz eröffnet. Am Samstag und Sonntag startet der Aufbau der 96 Christkindlmarkthütten. In Hellbrunn sind die Aufbauarbeiten bereits im Gang.

BILD: SN/ROBERT RATZER Christkindlmarkt in der Salzburger Altstadt. BILD: SN/FMT PICTURES/T.A. Aufbauarbeiten in Hellbrunn.