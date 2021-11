Aufbauarbeiten am Salzburger Christkindlmarkt gestartet: Die besten Bilder

Am 18. November soll es wieder so weit sein: Der Salzburger Christkindlmarkt am Salzburger Dom- sowie Residenzplatz öffnet seine Pforten - sofern es die Pandemie zulässt. Am Samstag starteten die Aufbauarbeiten für die 47. Ausgabe. Die besten Bilder zum Durchklicken.

