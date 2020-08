Auffahrunfall auf der Hochkönig-Straße in Leogang mit fünf Leichtverletzten

Ein Auffahrunfall auf der B 164 im Gemeindegebiet von Leogang nahe der "Bachmühle" am Sonntagabend ging glimpflich aus. Ein 32-jähriger Deutscher musste sein Auto in Fahrtrichtung Leogang wegen einer Verkehrsbehinderung abrupt abbremsen, der hinter ihm fahrenden 46-jährigen Pkw-Lenkerin aus dem Pinzgau gelang dies nicht mehr. Nach Information der Polizei wurden bei dem Unfall die vier Mitfahrer/innen (54, 40, 36 und 4 Jahre alt) des Deutschen und der Lenker selber leicht verletzt. Das Rote Kreuz brachte die Verletzten in das Tauernklinikum Zell am See.

Der von der Polizei durchgeführte Alkomattest ergab beim deutschen Staatsangehörigen 0,08mg/l und bei der Pinzgauerin 0,4mg/l. Der Führerschein der Pinzgauerin wurde an Ort und Stelle abgenommen.

Quelle: SN