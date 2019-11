Auffahrunfall mit vier Autos in St. Martin bei Lofer

18-jährige Pkw-Lenkerin hielt an einer Haltestelle hinter einem Bus an. Nachfolgende Autos fuhren auf.

Ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen ereignete sich am Dienstag kurz vor 7.30 Uhr früh auf der B311 im Gemeindegebiet von St. Martin bei Lofer. Eine 18-jährige Pkw-Lenkerin aus dem Pinzgau fuhr von Saalfelden kommend in Fahrtrichtung Lofer. Im Ortsgebiet von St. Martin stoppte die junge Frau ihr Fahrzeug hinter einem Bus, um diesem das ungehinderte Verlassen der Bushaltestelle zu ermöglichen, heißt es im Polizeibericht. Daraufhin fuhr ein nachfolgender Pkw auf das Fahrzeug der 18-Jährigen auf. Auch zwei weitere Fahrzeuglenker konnten nicht mehr ausweichen, wodurch es zu Auffahrunfällen kam. Dabei wurden zwei Personen verletzt und in einem Rot-Kreuz-Fahrzeug ins Krankenhaus Zell am See gebracht. Alkotests verliefen laut Polizeiangaben negativ.

Quelle: SN