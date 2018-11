Auffahrunfall zwischen Pkw und Lkw: 39-Jährige schwer verletzt

50 Jahre alt, fünf Tonnen schwer und 21 Meter hoch: Eine Fichte aus dem Ortszentrum von Oberndorf wird am Dienstag am Residenzplatz für den Salzburger Christkindlmarkt aufgestellt. Der Christbaum für den 45. …

Wirtschaft

Die angekündigten Betriebsversammlungen finden wie angekündigt in vielen metallverarbeitenden Industriebetrieben statt - auch in Salzburg. In ganz Österreich hatte die Gewerkschaft am Montag Warnstreiks …