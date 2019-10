"Auffrisiertes" Moped erreichte im Pongau auf dem Prüfstand 118 km/h

Gewaltig "auffrisiert" hat ein 17-Jähriger aus dem Pongau sein Moped: Bei einem Test auf dem Rollenprüfstand brachte es das Gefährt auf 118 Stundenkilometer, berichtete die Polizei am Montag. Erlaubt ist für Mopeds eine Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h. Der Jugendliche wurde am Sonntagnachmittag in Radstadt von Polizisten kontrolliert, weil er viel zu schnell unterwegs gewesen war.

Die Beamten stellten am Moped eine ganze Reihe von Mängeln fest. Unter anderem fehlte der Luftfilter und war ein anderer Auspuff montiert. Deswegen war das Fahrzeug auch zu laut. Die Kennzeichen wurden sofort abgenommen, der 17-Jährige wird angezeigt.

Quelle: SN, Apa