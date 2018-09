Aufgepasst: Sperren und Umleitungen

Die Salzachbrücke (Mayereinödbrücke) zwischen Zell am See und Kaprun ist bis Anfang Oktober zu. Danach wird die Salzachuferstraße gesperrt.

Seit Montag ist die Verbindung über die Salzachbrücke komplett gesperrt, auch für Fußgänger und Radfahrer, und das bis voraussichtlich 1. Oktober. Gründe sind der Neubau der Brücke und die Einbindung der Zufahrtsstraßen. Dafür wird nördlich des "Gasthofs zur Salzachbrücke" ein Kreisverkehr errichtet. Keine leichte Aufgabe, einerseits wegen des heiklen Untergrundes, andererseits, weil viel Infrastruktur in diesem Bereich verlegt wird.

Autofahrer sollten sich auf Staus in Schüttdorf einrichten

Der frühere "Schleichweg" für viele Autofahrer ist somit zu, sie müssen über die ohnehin schon stark belastete Bundesstraße fahren und sollten sich auf Staus einrichten. Diese könnten sich von Bruck über Schüttdorf bis Limberg bzw. bis zum Kreisverkehr Fürth ziehen. "Viele Oberpinzgauer fuhren den Abschneider über die Mayereinödbrücke und Kaprun, das geht nicht mehr", sagt der Kapruner Amtsleiter Christian Karlsböck. Übrigens: In Kaprun bleibt die Schloßstraße bis zur Mayereinödbrücke befahrbar - und der Tauernradweg von Kaprun nach Bruck ist durchgehend nutzbar. "Er wird provisorisch durch die Baustelle geleitet", so Karlsböck.

Sanierung der Salzachuferstraße im Oktober

Die Behinderungen gehen weiter: Nach Eröffnung von Brücke und Kreisverkehr wird von Bruck aus die Salzachuferstraße gesperrt - ab 1. Oktober. "Die Straße muss dringend saniert werden, sie ist völlig desolat", sagt Brucks Bürgermeister Herbert Burgschwaiger (SPÖ): "Wir sanieren auf einer Länge von 1,4 Kilometern, das ist bis zum Beginn des Gewerbegebietes." Die Zufahrt zur ZEMKA ist dann nur über Zell am See möglich. Das wird voraussichtlich bis November dauern - aber: "Eventuell kann erst im Frühjahr abgeschlossen werden", so Burgschwaiger.

Ab kommendem Frühjahr wird der Zeller Anteil der Salzachuferstraße saniert und dort gleichzeitig die Wasserleitung und ein Kanal neu verlegt. Die Salzburg AG bringt zwei bisher als 30-kV-Freileitung geführte Systeme in den Straßenrand. Abhängig ist dieser Zeitraum - und die genauen Zeiten der damit verbundenen Sperren - auch vom Verlauf des Winters und den Arbeiten am Hochwasserschutz Zeller Becken.

Kampf gegen den

verstärkten Verkehr

Nach der Sanierung soll die Salzachuferstraße aber nicht unbedingt als Ausweichstrecke attraktiver werden, wünscht sich Burgschwaiger. "Wir wollen den Verkehr dort eher eindämmen, dazu werden in Absprache mit der BH verschiedene Möglichkeiten angedacht." Ebenso wie in der Kaprunerstraße in Bruck, die für viele quasi die Verlängerung der Salzachuferstraße darstellt.

Die Kapruner Straße in Zell am See (führt zum Flugplatz) ist ebenfalls ein Sanierungsfall. Für den Ironman 70.3 wurde sie vorige Woche notdürftig geflickt, richtig saniert werde sie erst im Zuge des Baus der Entlastungsstraße, sagt Bürgermeister Peter Padourek (ÖVP): "Das wird 2019/20 sein. Aber das muss erst noch genau geplant werden."