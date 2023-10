147.000 Aufklärungsbögen der Covid-Impfung sind nicht auffindbar

Man bedaure den Vorfall, heißt es vom Roten Kreuz Salzburg. Gleichzeitig wird betont, dass die Impfnachweise nicht davon betroffen seien. Diese würden lückenlos vorliegen. Das Land Salzburg hat nun die Datenschutzbehörde informiert. Für Fragen hat das Rote Kreuz eine eigene Hotline eingerichtet.

Das Land tourte in der Covid-Pandemie mit einem Impfbus durch das Land.

Das Rote Kreuz Salzburg informierte am Montagnachmittag, dass eine Meldung an die Datenschutzbehörde erfolgt sei. Der Grund: Das Rote Kreuz habe als Auftraggeber zwischen Februar 2021 und März 2022 rund 300.000 Covid-19-Schutzimpfungen in Impfstraßen und im mobilen Impfbus durchgeführt. Dazu wurden Aufklärungs- und Dokumentationsbögen verwendet.

Doch nun sind rund 147.000 Stück, die eingescannt worden waren, nicht mehr auffindbar. Mit den Aufklärungsbögen sei sichergestellt worden, dass die erfolgte Impfung gemäß den gesetzlichen Bestimmungen des Gesundheitstelematikgesetzes in den elektronischen Impfpass eingemeldet und dokumentiert werden konnte. "Durch die Abgabe der Fragebögen wurden die Wartezeiten erheblich verkürzt, da dadurch viele Information für die Erfassung schon vorlagen. Aufgrund der hohen Zahl beschloss man, diese einzuscannen und digital zu sichern. Nach dem Scanvorgang wurden die handschriftlichen Dokumentationsbögen vorschriftsmäßig vernichtet", heißt es vom Roten Kreuz.

Eine Anfrage brachte die Sache nun ins Rollen

Nun aber hat sich eine Privatperson gemeldet, die wissen wollte, welche Informationen damals von ihr angegeben worden seien. Bei der Recherche fand man beim Roten Kreuz aber den betreffenden Aufklärungsbogen nicht. In Summe wurde nun festgestellt, dass rund 147.000 Bögen derzeit nicht auffindbar seien. "Es handelt sich dabei um großteils handschriftlich ausgefüllte Fragebögen, die eingescannt wurden. Es gibt keinerlei Hinweise, dass die Daten in Hände Dritter gekommen wären. Sie könnten auch nur mit sehr großem Aufwand maschinenlesbar gemacht und ausgewertet werden, weil die Informationen überwiegend handschriftlich erfasst wurden. Aufgrund der geltenden Rechtslage muss jedoch eine Meldung an die Datenschutzbehörde erfolgen, selbst wenn kein Hinweis auf irgendeine missbräuchliche Verwendung vorliegt", betont das Rote Kreuz.

Impfungen allesamt im elektronischen Impfpass

Die Impfungen selbst seien davon nicht betroffen. Die Dokumentation aller Impfungen sei im elektronischen Impfpass erfolgt und auch jederzeit abrufbar. Alle Impfungen seien lückenlos nachvollziehbar eingetragen, betont das Rote Kreuz. "Dazu zählen beispielsweise das Impfdatum, die Chargennummer, der Impfarzt, die Impfstelle sowie sämtliche Teilimpfungen. Diese können von jedem Geimpften im elektronischen Impfpass eingesehen werden."



Bögen fehlen in der Stadt und im Flachgau

Betroffen seien die "Bögen" der mobilen und stationären Impfstraßen in der Stadt Salzburg und im Flachgau. Nicht betroffen seien die stationären Impfstraßen im Tennengau, Pongau, Lungau und Pinzgau.

"Nach gründlicher Suche und der Feststellung, dass Daten nicht auffindbar sind, hat das Österreichische Rote Kreuz, Landesverband Salzburg, unverzüglich eine Meldung an den Auftraggeber und datenschutzrechtlichen Verantwortlichen, das Land Salzburg gemacht. Das Land Salzburg hat der Datenschutzbehörde den angeführten Sachverhalt übermittelt."

Hotline für Fragen eingerichtet

Das Rote Kreuz Salzburg bedauere diesen Vorfall zutiefst. Für Rückfragen habe man eine Hotline eingerichtet. Von Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr unter der Telefonnummer +43 / (0) 662 / 8144 - 10710 oder unter der E-Mail-Adresse auskunft@s.roteskreuz.at.