Aufräumarbeiten nach Felssturz in der Stadt Salzburg werden mehrere Wochen dauern

Auch am Tag nach dem 60-Tonnen-Felssturz in das Gebäude des Stadtarchivs sitzt der Schock noch tief. 20 Kubikmeter Gestein waren Samstag früh aus bis zu zehn Metern Höhe vom Kapuzinerberg herabgedonnert. Sie zerstörten die Glasfront des Stadtarchivs zur Gänze und richteten auch im Lesesaal enormen Sachschaden an. Die genaue Höhe steht noch nicht fest. Fix ist aber: Die städtischen Gebäude sind gegen derartige Naturereignisse versichert.

Noch am Samstag hätten Bergputzer 1,5 Kubikmeter noch lockere Gesteinsmassen rund um die ...