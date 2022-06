Salzburger Dult: "Harmonische Lösung" für Bieranstich-Diskussion

Der Streit darum, wer denn nun das Fass anschlägt, schlug hohe Wellen. Gemeinderat Florian Kreibich entschied sich für eine spontane Lösung.

Wer schlägt denn jetzt das Bierfass an? Das war eine jener Fragen, die die Salzburger Politik in den vergangenen Tagen beschäftigt hatte. Nach einer heftigen, öffentlichen Diskussion um den traditionellen Bieranstich bei der Dult in den vergangenen Tagen, änderte Gemeinderat Florian Kreibich kurzerhand das Protokoll und bat SPÖ-Klubvorsitzende Andrea Brandner mit auf die Bühne.

Ursprünglich hätte der Salzburger Bürgermeister Harald Preuner den Anstich übernehmen sollen. Corona machte diesen Plänen aber einen Strich durch die Rechnung. Auch Vizebürgermeister Bernhard Auinger war verhindert. Damit entbrannte eine Diskussion um das Fass, die bis zum Samstag andauerte. Schließlich sollte Gemeinderat Florian Kreibich anschlagen.

Dem klassischen Protokoll folgend hätte eine der drei Frauen in der Stadtregierung (Barbara Unterkofler, Anja Hagenauer oder Martina Berthold) die Aufgabe übernehmen sollen. Darauf verwies Brander und fügte hinzu: "Herr Bürgermeister, auch Frauen können ein Fass anschlagen!"

Um "eine harmonische Lösung zu finden", entschied sich Kreibich schließlich dazu, den Bieranstich mit Andrea Brandner gemeinsam durchzuführen. "Das war eine Win-Win-Situation. Damit ist die Sache endlich erledigt. Solche Diskussionen sind für die Politik nicht förderlich", sagte Kreibich am Samstagabend und betonte: "In Sachen Gleichberechtigung gibt es wesentlich wichtigeres zu diskutieren, als den Bieranstich."

Dem stimmte auch Brandner zu. "Ich hätte nie gedacht, dass das so eine riesen Sache wird." Doch sie erklärte auch, dass Ungleichbehandlung egal in welchem Bereich zu thematisieren sei. "Im Messe-Aufsichtsrat sitzt keine einzige Frau. An solchen Dingen müssen wir arbeiten."