Aufregung um Schulneubau in St. Wolfgang

Elternverein und Grüne üben heftige Kritik am geplanten Aus für die Volksschule im Markt und schalten den Landesrechnungshof ein. Der Bürgermeister verweist auf den eindeutigen Mehrheitsbeschluss im Gemeinderat. Sämtliche Verfahrensschritte seien eingehalten worden.

Der Beschluss im Gemeinderat fiel Ende Juli mit großer Mehrheit. Die Volksschule Markt wird aufgelassen und an einem neuen Standort im Ortsteil Rußbach mit der dortigen Volksschule zusammengelegt.

Die Vorgeschichte des Beschlusses sorgt auch Monate später für Aufregung. Karl Lepic von den Grünen, die als einzige nicht für den gemeinsamen Standort Rußbach stimmten, sieht "Unstimmigkeiten und Diskrepanzen in den Aufstellungen und Analysen", die als Grundlage des Beschlusses dienten. Zudem seien die Unterlagen nur Stunden vor der Abstimmung übermittelt worden, eine fundierte Prüfung daher nicht möglich gewesen.

Kostenschätzungen gehen auseinander

Während in der von der Gemeinde in Auftrag gegebenen und als Abstimmungsgrundlage herangezogenen Machbarkeitsstudie Kosten von 12,8 bis 13,2 Millionen Euro für einen gemeinsamen Standort im Markt und 14,9 Millionen Euro für den Neubau in Rußbach angegeben werden, kommt Lepic - er ist selbst Architekt und Baumeister - auf Kosten von 17,8 Mio. Euro für Rußbach und nur 8,4 Mio. Euro für die Variante im Markt.

Nach Rücksprache mit mehreren Architekten und Baumeistern habe er beschlossen, den Landesrechnungshof einzuschalten. "Weil es auch um Landesgeld geht, kann der Landesrechnungshof, anders als üblich, auch vorab prüfen", sagt Lepic.

Elternvereinsobfrau warnt

Heftige Kritik an der Entscheidung zur Zusammenlegung der Schulen sieben Kilometer außerhalb des Ortskerns übt auch die Obfrau des Elternvereins der Volksschule im Markt, Simone Lindl: "Es hat keine transparente Kommunikation gegeben. Im Planungsgremium war anfangs nur die Rußbacher Schule vertreten. Erst als klar war, dass die Standorte zusammengelegt werden, waren teils auch Vertreter aus dem Markt eingebunden."

Für Lindl spricht viel für einen Schulstandort im Markt. "Dort ist alles zu Fuß erreichbar - die Nachmittagsbetreuung, die Musikschule, die Kirche, die Betriebe der vielen im Tourismus tätigen Eltern." Sie fürchtet, dass es ohne die Volksschule künftig für Tourismusbetriebe im Ort schwieriger werden könnte, die dringend benötigten Mitarbeiter aus dem Ausland zu finden. "Die kommen oft mit der ganzen Familie, haben aber kein eigenes Auto. Wenn es keine Schule mehr im Ort gibt, ist das ein Standortnachteil." Lindl weiß außerdem 940 Menschen hinter sich, die ihre Petition zur Prüfung des Standorts im Markt als gemeinsamen Standort unterschrieben haben.