Aufregung um Klimaschutz: Einspruch verhinderte Solaranlage in Wohnanlage

Die Installation erforderte die Zustimmung aller Wohnungseigentümer, doch sechs waren dagegen. Vier schalteten gar einen Anwalt ein.

Wolfgang Loidl, Lokführer bei den ÖBB und Besitzer einer Eigentumswohnung in Mondsee-Moosbach verstand die Welt nicht mehr: "Alle reden von Klimaschutz, Energiewende und Nachhaltigkeit und dann das." Wolfgang Loidl, auch gelernter Elektriker, hatte im Dezember des Vorjahres Solarpanele an der Außenseite seines Balkons in Südwest-Lage montiert. "Meine kleine PV-Anlage sollte nur für das Aufladen meines E-Autos dienen", so Loidl. Doch der Wohnungsbesitzer hatte die Rechnung ohne die Miteigentümer der Wohnanlage gemacht. Ursprünglich habe er sich gedacht, dass er auf seinem ...