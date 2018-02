Aufregung um Primar im LKH: Ärztin verletzt?

Eine Ärztin des Landeskrankenhauses Salzburg (LKH) hat eine Anzeige bei der Polizei eingebracht.

Aus der Polizeipressestelle heißt es, dass die Anzeige wegen Verdachts auf Körperverletzung nicht an dem Tag eingegangen ist, an dem der Vorfall passierte. Laut Medienberichten soll ein Primar im Streit um eine Behandlung eine Ärztin zu Boden gestoßen haben. Unklar ist laut Polizei, ob es Zeugen gab.

Von SPÖ und FPÖ kam umgehend Kritik. Kein Verständnis zeigt SPÖ-Chef Walter Steidl für die Entscheidung von Christian Stöckl (ÖVP), den der körperlichen Gewalt an einer Kollegin beschuldigten Arzt, wieder in den Dienst gehen zu lassen. "Wenn es die ÖVP mit ihren Forderungen nach der Erhöhung von Strafen im Fall von Gewalt gegen Frauen ernst meint, dann muss in diesem Fall durchgegriffen werden. Die Bediensteten in der SALK haben sich den besten Schutz verdient", sagt Steidl. Laut FPÖ-Landesobfrau Marlene Svazek wurde der Primar lediglich ein paar Tage dienstfrei gestellt: "Bis zur vollständigen Klärung der Causa, gehöre der Arzt zumindest vorübergehend suspendiert." Die Landesregierung, vertreten durch VP-Landesrat Stöckl spräche davon, dass eine Suspendierung "nicht in Frage käme". "Wenn das medizinische Personal ein Risikofaktor für die Sicherheit von Kollegen und Patienten darstellt, bedarf es strikter Maßnahmen", sagt Svazek.

LKH: Zeugen werden befragt

Von der Pressestelle der Salzburger Landeskliniken heißt es, dass der Vorfall nicht objektiv dargestellt würde. Am Dienstag, 13. Februar, sei die Oberärztin keinesfalls zu Boden gedrückt worden. Der Primar habe sie mehr oder wenig heftig an beiden Schultern berührt. "Da der Vorfall nicht umgehend gemeldet wurde und auch die ärztliche Untersuchung der Ärztin erst acht Tage später erfolgte, wurde nach Hörung der beiden Beteiligten die Suspendierung des Primarius vorbereitet und am 21. Februar nach Beendigung einer Operation durch den Primarius im Rahmen einer Besprechung auch ausgesprochen", heißt es in einer Aussendung. Arbeitsrechtlich sei eine fristlose Kündigung nur innerhalb 24 Stunden nach Kenntnis vom Vorfall möglich gewesen.

In einem direkten Gespräch mit der Oberärztin und dem Primarius herrsche Übereinstimmung, bis auf die Intensität der Berührung. Aussage stehe gegen Aussage - die Suspendierung sei bis zur Klärung durch Zeugenaussagen ausgesprochen worden. Die bisherigen Zeugenaussagen seien nicht eindeutig. Der Primar habe sich bei der Oberärztin entschuldigt und sein Bedauern über den Vorfall ausgesprochen. "Die Suspendierung bleibt bis zur endgültigen Klärung der Vorfälle aufrecht", heißt es aus der SALK-Pressestelle.



(SN)