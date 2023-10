Der Ausweichverkehr durch die Orte wegen der Tunnelsanierung auf der A10 verursacht immer mehr Probleme - für die Wirtschaft und die Sicherheit.

Bürgermeister Peter Harlander appelliert wegen der Verkehrsmisere an die Bundes- und die Landespolitik sowie an die Asfinag.

Der Bevölkerung und der Gemeindepolitik in Golling reicht es offenbar: In einem offenen Brief wandte sich die stark betroffene Tennengauer Gemeinde am Montag an die hohe Politik und das Management der Autobahngesellschaft Asfinag.

Die zunehmende Belastung durch den ...