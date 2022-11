Aufwendige Wartungsarbeiten

Die siebentägige Sperre des Schönbergtunnels erhitzte so manche Gemüter. Doch die nötigen Wartungs-, Reparatur- und Reinigungsarbeiten waren längst überfällig, so die Straßenmeisterei.

"Das ist wohl der sauberste Tunnel Österreichs", schrieb ein betroffener Autofahrer via soziale Netzwerke an die PN. Tatsächlich wurde der Schönbergtunnel in den letzten Tagen wieder gereinigt, aber das war nur ein kleiner Teil der umfangreichen Arbeiten: "Mittlerweile ist der Tunnel 23 Jahre alt", sagt Hannes Mußbacher, Leiter der Straßenmeisterei im Bezirk, "und die Jahre - samt aggressiver Verunreinigung, viel Feuchtigkeit und Salz - haben dem Tunnel auch stark zugesetzt."

Vergangene Woche mussten umfangreiche Reparaturen an Beleuchtungs- und ...