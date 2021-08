August mit Nässe und Kälte: "Der viele Regen setzt den Äpfeln zu"

Dauerregen bei zwölf Grad. Der August zeigt sich zum Ausklang herbstlich. Der viele Regen führt bei Gemüse und Obst auf Feldern zu Krankheiten.

Die Arbeit sei derzeit alles andere als lustig, sagt Hans Winklhofer, Gemüsebauer aus Wals-Viehhausen. Man könne mit den Maschinen nicht in die Felder, auch zu Fuß sei es schwierig, weil "man teilweise bis zum Knie im Gatsch versinkt", so der Landwirt, der in seinem Betrieb rund sieben Hektar Ackerflächen bewirtschaftet. Der viele Regen der vergangenen Tage und Wochen setze vor allem dem Salat und den Kartoffeln zu. "Da kämpfen wir mit der einen oder anderen Pilzkrankheit. Und wenn es in ...