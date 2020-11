Auktion im Dorotheum: Motorsport-Fans sollten Platz für neue Schätze machen

Am 8. Dezember werden die Herzen von Motorsportfans höherschlagen. An dem Tag kommt im Dorotheum eine rare Sammlung unter den Hammer.

Darf es ein Aschenbecher aus der Formel-1-Zentrale in Maranello sein? Oder lieber das Original-Ferrari-Rennwagen-Lenkrad aus dem vor-elektronischen Zeitalter des Jahres 1983? Damals wurde Ferrari für lange Zeit zum letzten Mal Teamweltmeister. Oder wie wäre es mit einem von Michael Schumacher handsignierten und datierten Rad seines Rennwagens, mit dem er am 12. Oktober 1997 in Suzuka den Großen Preis von Japan gewonnen hat? Bei den rund 150 Exponaten aus einer privaten Sammlung, die ab 27. November online (und auf Wunsch auch ...