Aus dem "Mohrenwirt" wird jetzt der "Jakob"

Wenn sich ein bekanntes Hotel in Salzburg umbenennt hat dies gute Gründe. Ein Lokalaugenschein.

Es gebe in Österreich zahlreiche Gasthäuser, die sich Mohrenwirt nennen, sagt Jakob Schmidlechner des gleichnamigen Hotels in Fuschl am See. "Früher sind viele Häuser nach den Namen von Heiligen benannt worden", so der Gastronom. Auch sein Hotel im Ortszentrum, das 1846 noch eine Dorfschenke war. Aber die Zeiten hätten sich geändert. "Ja, in der jüngeren Vergangenheit sind immer wieder einmal Anfragen von unseren internationalen Gästen gekommen, die sich am Begriff ,Mohrenwirt' gestoßen haben. Es sei rassistisch oder nicht in Ordnung", ...