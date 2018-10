Aus Feriendorf wird Alpinest

Neue Eigentümer wollen die Ferienanlage in Mariapfarr touristisch beleben. Von Entschleunigung bis hin zum Aktivurlaub wird dort ab der Wintersaison für alle Generationen vieles möglich sein.

Mit viel Leidenschaft hat Werner Schwaighofer sein Feriendorf Lungau aufgebaut. "Seit 2011 habe ich viel Herzblut in dieses Projekt gesteckt. Wir haben keine Nachfolger, daher wollten wir die Ferienanlage jetzt in die Hände von visionären Einheimischen legen."

Vor vier Jahren gab es bei den Brüdern Martin und Jakob Lohfeyer aus Tamsweg erste Ideen, sich im Lungau touristisch zu verwirklichen. "Wir haben mehrere Konzepte angedacht. Der Lungau liegt sehr zentral und hat ein Alleinstellungsmerkmal", sagt Martin Lohfeyer. Harald Kraushofer aus Salzburg macht die Alpinest OG komplett. Eigentlich wollten die Investoren ursprünglich in Chalets investieren. Nach dem Erstkontakt mit Werner Schwaighofer gegen Ostern ging jedoch alles schnell: "Wir waren von Beginn an überzeugt. Die Anlage ist einzigartig und ein Juwel. Es ist alles so, wie wir uns das vorstellen", sind sich die drei Partner einig.

Zwei Apartmenthäuser, ein Alm-Chalet und das Stammhaus mit Restaurant und Seminarraum gibt es im Alpinest Resort. Dazu gibt es eine Zirbenholzsauna unmittelbar neben dem Schwimmteich. Insgesamt ist Platz für bis zu 58 Personen.

"Geplant sind Aktivwochen mit Outdoorerlebnissen und Teambuilding. Künftig wird es ein Aktivteam geben, das die Gäste mit all ihren Wünschen zufriedenstellen wird", sagt der 46-Jährige. Im Kern soll es Angebote von Yoga & Meditation über Trailrunning bis hin zu Waldfitness geben. "Neben unseren Urlaubsgästen wollen wir auch gezielt Firmen für Seminare ansprechen und ein Trainingslager für Ausdauersportler sein."

Aktuell erfolgt der letzte Feinschliff. "Wir sind bereits gut ausgelastet. Die Buchungen haben wir in bekannten Onlineportalen angekurbelt. In den Weihnachts- und Semesterferien sind wir bereits voll belegt. Im Endeffekt wollen wir ein Urlaubsziel für Jung und Alt sein."

Seit einigen Wochen ist auch Matthias Jessner mit an Bord. Der Gastronom ist aktuell noch in der Michaeli Stub'n in St. Michael aktiv. Mit dem Start des Alpinest ist er mit Unterstützung von Rosi Schwaighofer für die kulinarischen Genüsse in der "EssBar", dem Restaurant der Ferienanlage, verantwortlich: "Es wird eine neue Herausforderung für mich in einem naturnahen Ambiente. Die Idee der drei Projektbetreiber hat mich sofort überzeugt", sagt der Lessacher. À-la-carte-Essen ist zu Beginn am Freitag- und Samstagabend sowie am Sonntag zu Mittag bei Voranmeldung möglich. "Immer möglich sind Firmenfeiern, Schafaufbratln, Ripperlessen oder Weihnachtsfeiern." Auch Catering kann dann in der "EssBar" bestellt werden.

Für Urlaubsgäste ist das Frühstück inklusive. Bei Bedarf kann auch Halbpension dazugebucht werden.