Aus für Adeg-Nahversorger in Rußbach

Nicht nur mangelnde Kundschaft ist der Grund für das Zusperren des Adeg-Markts.

Kurz vor dem letzten Tag von Adeg Schwaighofer wurlt es beim TN-Besuch im Geschäft. Es wird alles abverkauft und einige ältere Damen langen kräftig zu. "Es ist schon sehr schade", so Magdalena Kraft und Ursula Schwaighofer aus Rußbach. "Die Magdalena fährt ja noch mit dem Auto und kann nach Gosau oder Abtenau einkaufen fahren, aber ich tu' mir da schon schwer," meint Schwaighofer, die nur zufällig denselben Namen wie das Geschäft trägt. Warum schließt Inhaber Josef Schwaighofer die Türen? "Der Umsatz ist einfach zu gering. Die Jungen kaufen nicht im Ort, sondern in den großen Supermärkten. Ich kann einfach nicht anders", so Schwaighofer, während seine Frau ergänzt: "Auch die Urlauber, die hier in den Appartements nächtigen, kaufen nicht bei uns. Die reisen meistens mit ganzen Kisten an und haben den Großteil der Lebensmittel mit."

Nahversorger seit über 50 Jahren

Das Lebensmittelgeschäft gibt es bereits seit über 50 Jahren. Der Vater und Großvater haben es schon geführt. Vor zehn Jahren erst ging es mit dem Verkauf bergab. Auf der Straße stehen muss Josef Schwaighofer nicht: "Wir haben noch eine Frühstückspension und Ferienwohnungen, die wir betreiben. Da gibt es auch allerhand zu tun."

Nicht nur die ältere Generation trauert um den Nahversorger, auch Bürgermeister Karl Huemer ist sehr darum bemüht, einen Nachfolger zu finden. "Das gestaltet sich allerdings schwierig. Wir hatten bereits einige Interessenten wie M-Preis oder Nah& Frisch, doch die meisten sind dann wieder abgesprungen, nachdem sie die Umsätze der letzten Zeit sahen", so der Bürgermeister.

Auf der Suche nach einem Betreiber des Geschäfts

Ein paar Meter neben dem geschlossenen Adeg befindet sich ein Dorfladen, den Johanna Gruber in der vierten Generation führt - das Geschäft existiert seit über 100 Jahren. In ihrem Laden gibt es spezielle Liköre, Schnäpse, Kräuter, viele Textilien aber auch Obst, Gemüse und Brot. Auch eine Trafik ist dabei. Früher war darin sogar noch die Post untergebracht. Gruber betreibt das Geschäft allein, denn Angestellte wären zu teuer.

Margit Rieger kommt extra aus Abtenau hierher, um bei Gruber einzukaufen. Aber nicht nur Einheimische, sondern auch Gäste kommen in ihr Kaufhaus - gerade in der Wintersaison läuft das Jausengeschäft und auch Mitbringsel werden gekauft. "Ich wollte eigentlich den Lebensmittelverkauf reduzieren, aber jetzt, wo der Adeg zugesperrt hat, weiß ich auch noch nicht, wie ich weitermache", so Gruber. Auch sie sieht dasselbe Problem: Die Jungen kaufen nicht mehr im Ort. Warum? Weil die meisten Pendler sind und dann auf dem Weg zur oder von der Arbeit bei den großen Supermarktketten einkaufen.