Aus für Gewaltschutzprojekt in Lehen: "Muss erst ein Femizid passieren?"

Die Bürgerliste hat eine Anfrage an die zuständige Stadträtin Anja Hagenauer (SPÖ) eingebracht. Stadträtin Anna Schiester fordert, dass dem Thema höchste Priorität eingeräumt werden soll.

In Lehen steht das Projekt "SToP - Stadtteile ohne Partnergewalt" vor dem Aus - die SN berichteten. Die Leiterin der Bewohnerservicestelle, die für das Projekt eine spezielle Zusatzausbildung absolviert hat, soll versetzt werden. Grund dafür ist der Stellenplan des Magistrats, der in Bewohnerservicestellen keine Akademikerposten vorsieht. Das ruft nun auch die Bürgerliste auf den Plan: "Wir fordern so rasch wie möglich eine Lösung. Das Projekt ist zu wichtig, um der Bürokratie zum Opfer zu fallen", sagt Stadträtin Anna Schiester. Sie ...